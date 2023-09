Giorgetti, confermeremo taglio cuneo, misure per natalità e P.a

"L'anno prossimo abbiamo posto l'asticella al 4,3" del deficit, "questo dovrebbe permetterci di confermare quelli che riteniamo interventi indispensabili a beneficio dei redditi medio bassi della popolazione, in particolare il taglio del cuneo fiscale contributivo già deciso l'anno scorso e misure premiali per quanto riguarda la natalità, oltre a stanziamenti significativi per il rinnovo dei contratto di pubblico impiego che come è noto è in ritardo in molti settori, a cominciare dalla sanità". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha varato la Nadef.