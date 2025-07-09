Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
9 lug 2025
Giorgetti auspica offerte con Pos in parrocchia

"Segnale alla Cei. All'estero si può già fare"

Il ministro dell' Economia Giancarlo Giorgetti caldeggia la possibilità di fare offerte anche in chiesa utilizzando pagamenti digitali. Intervenuto all'evento Nexi sui servizi al terzo settore, il ministro ha ricordato che all'estero normalmente le offerte in Chiesa si possono fare con il Pos, "invece in Italia, questo non è molto d'uso". Giorgetti ha precisato che "Mi hanno spiegato che la parrocchia deve essere iscritta al terzo settore. E quindi questo è un segnale che mandiamo alla Cei, visto che ogni tanto ci tirano dei pizzicotti, di intensificare questo tipo di presenza". "Speriamo che il progetto abbia successo anche nelle parrocchie" ha aggiunto il ministro mandando un "saluto il Cardinale Zuppi con amicizia".

