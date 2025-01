Il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi ha dichiarato che il suo regno respinge fermamente qualsiasi sfollamento forzato dei palestinesi, in seguito alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha suggerito il trasferimento dei cittadini di Gaza in Egitto e Giordania.

"Il nostro rifiuto dello sfollamento dei palestinesi è fermo e non cambierà. La Giordania è per i giordani e la Palestina è per i palestinesi", ha affermato Safadi in una dichiarazione.