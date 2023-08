Gioielli rubati dal British Museum, 'alcuni finiti su Ebay'

Alcuni dei gioielli rubati dal British Museum sono finiti in vendita sul sito di Ebay. Lo rivela il Daily Telegraph in prima pagina, secondo cui reperti dal valore stimato in decine di migliaia di sterline sono stati messi all'asta a prezzi irrisori, per poche decine di pound. E' l'ultimo aggiornamento nel caso degli oggetti preziosi sottratti all'istituzione culturale londinese che ha portato al licenziamento di un dipendente, secondo i media Peter John Higgs, 56enne curatore delle collezioni sulla Grecia antica, all'avvio di una indagine di polizia e di una inchiesta interna da parte del museo. La presenza di quel tipo di reperti sul sito di aste online risale al 2016 e in passato un esperto di antichità aveva denunciato l'accaduto ma, a quanto pare, il suo avvertimento era rimasto inascoltato. Fra gli oggetti finiti su Ebay c'è un monile di epoca romana realizzato in onice, messo in vendita con un prezzo minimo di 40 sterline ma non avrebbe attirato offerte. Il suo valore reale viene invece stimato tra i 25.000 e i 50.000 pound. Fonti nel mondo dell'arte antica hanno riferito al Telegraph che l'incapacità del museo di catalogare correttamente tutti gli otto milioni di oggetti della sua collezione ha reso più facile compiere i furti.