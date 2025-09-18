Giovedì 18 Settembre 2025
18 set 2025
Gino Cecchettin, "violenza su Turetta non è la risposta"

Atti da condannare, noi ci muoviamo in senso opposto

"Non penso che la violenza sia la risposta ed è il messaggio che vorrei dare: non mi fa sentire felice il fatto che Turetta sia stato aggredito, perché ancora una volta vuol dire che dobbiamo lavorare". Lo ha detto Gino Cecchettin, a margine del festival Pordenonelegge, commentando l'aggressione subita nel carcere di Verona all'assassino della figlia Giulia. "Sono da condannare anche questi atti e noi ci muoviamo in senso opposto - ha aggiunto - e vorremmo far capire alle persone che i sentimenti che portano a questo sono sbagliati e da condannare".

