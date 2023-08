Ginnastica ritmica:le Farfalle si qualificano ai Giochi Parigi

L'Italia della ginnastica ritmica si qualifica alle Olimpiadi di Parigi grazie al quarto posto conquistato ai Mondiali in corso a Valencia. Nell'All Around le Farfalle azzurre (con Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo, all'esordio mondiale in squadra al posto di Martina Santandrea, ritiratasi dall'attività agonistica) hanno chiuso quindi ai piedi del podio dietro alla Spagna (bronzo), alla Cina (argento) e a Israele (oro e campione del mondo).