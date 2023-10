Giappone,incostituzionale sterilizzazione per cambio sesso

- TOKYO, 25 OTT - La Corte Suprema del Giappone ha dichiarato che l'obbligo di sterilizzare le persone transgender per il cambio di sesso legale è incostituzionale. L'obbligo di sterilizzazione "limita il libero diritto di una persona a non veder invaso il proprio corpo contro la sua volontà", ha dichiarato la Corte suprema in una decisione molto attesa.