Giappone, un caccia russo ha violato lo spazio aereo

Il Giappone ha protestato con Mosca dopo che un aereo di pattuglia russo è entrato nel suo spazio aereo per tre volte, ha dichiarato il ministro della Difesa. "Possiamo confermare che un aereo da pattugliamento russo Il-38 ha violato il nostro spazio aereo sopra le nostre acque territoriali a nord dell'isola di Rebun, Hokkaido, in tre occasioni", ha detto Minoru Kihara ai giornalisti. L'esercito ha risposto facendo decollare i jet da combattimento e lanciando avvisi via radio e razzi.