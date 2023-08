Giappone: tifone Khanun cambia corso, fa ritorno a Okinawa

Diventa sempre più imprevedibile il corso del tifone Khanun in Giappone, già abbattutosi a Okinawa, nel sud est dell'arcipelago, e che adesso è previsto avvicinarsi nuovamente sull'isola. Lo afferma l'Agenzia meteorologica nazionale (Jma) che spiega come la potente tempesta abbia cambiato direzione ed è pronta a fare ritorno. Gli effetti devastanti del suo passaggio nei scorsi giorni avevano causato due morti e più di 70 feriti, e le autorità avvertono i residenti locali che il pericolo non è ancora passato. Nella giornata di venerdì si sono registrate raffiche massime di vento con punte di 122 chilometri orari all'aeroporto di Kumejima, a Okinawa, provocando numerose interruzioni della corrente e coinvolgendo fino al 30% delle abitazioni nelle isole. Interrotto anche l'approvvigionamento idrico in alcune parti della città di Ginowan, dove sono si stanno distribuendo forniture di emergenza, informa l'emittente pubblica Nhk. Il tifone dovrebbe portare condizioni meteorologiche sempre più avverse a Okinawa e alle isole Amami, nella prefettura di Kagoshima, almeno fino a domenica, secondo la Jma, e le autorità esortano la gente a rimanere aggiornata con gli ultimi bollettini meteorologici.