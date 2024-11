Giappone: premier Ishiba rieletto al ballottaggio

Shigeru Ishiba è stato confermato premier del Giappone nel ballottaggio resosi necessario alla Camera Bassa del Parlamento per la prima volta in 30 anni, dopo che nessuno dei leader dei partiti politici aveva ottenuto la maggioranza al primo turno di voto, a seguito delle elezioni generali svolte il 27 ottobre. Lo riportano i media. Prima della sessione parlamentare straordinaria di questa mattina - convocata secondo la legge entro 30 giorni dal voto generale - l'esecutivo di Shigeru Ishiba, presidente del Partito Liberal-democratico (Ldp), si era dimesso in massa, come da prassi.