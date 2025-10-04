Giappone, partito di governo si prepara alle presidenziali

Si prospetta una battaglia a tre all'interno dei liberal-democratici (Ldp), alla guida della coalizione di governo in Giappone, per la nomina del nuovo presidente del partito conservatore che quasi certamente sarà destinato a diventare il prossimo premier del Paese. I cinque i candidati odierni avevano partecipato anche alla corsa per la leadership dello scorso anno, e in base ai più recenti sondaggi un ballottaggio appare altamente probabile, con i primi due classificati al primo turno di votazioni che si sfideranno nuovamente.

Il 44enne Shinjiro Koizumi, attuale ministro dell'Agricoltura, e Sanae Takaichi, 64 anni, ex ministro della sicurezza economica, sono i favoriti; a seguire Yoshimasa Hayashi, 64 anni, capo di Gabinetto. Più distaccati Takayuki Kobayashi, 50 anni, ex ministro della sicurezza economica, e Toshimitsu Motegi, 69 anni, ex Segretario Generale dell'Ldp. I candidati si contenderanno un totale di 590 voti provenienti dai deputati dell'Ldp in Parlamento, assieme alle preferenze dei membri di base del partito e degli organismi affiliati. Se nessun candidato ottiene la maggioranza al primo turno, un ballottaggio tra i due candidati con il punteggio più alto deciderà l'esito finale.

I risultati del primo turno di votazioni sono previsti per le 14:10 circa (07:10 in Italia). Nel caso di un ballottaggio, i risultati finali dovrebbero essere annunciati intorno alle 15:20 (08:20). Il voto segue le dimissioni del premier Shigeru Ishiba che a inizio settembre ha annunciato la sua intenzione di dimettersi per assumersi la responsabilità della disfatta elettorale dello scorso luglio, per il rinnovo del Senato. Sotto la sua guida, la coalizione di governo formata dal partito centrista di ispirazione buddista Komeito, ha perso anche la maggioranza alle elezioni per la Camera Bassa, nell'ottobre di un anno fa. Non succedeva dal 1955, l'anno di fondazione del partito.