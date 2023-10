Giappone, indagine antitrust su Google per violazioni

L'Antitrust giapponese ha avviato un'indagine su Google sospettando che l'azienda statunitense eserciti pressioni scorrette per ottenere un trattamento preferenziale da parte dei produttori di smartphone. In particolare, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nipponica sostiene che il gigante della tecnologia è sospettato di violare la legge anti-monopolio cercando di far includere le sue app di ricerca nei dispositivi, con le icone poste in posizioni specifiche, e nei contratti che stipula con i produttori di dispositivi Android per escludere le app di ricerca concorrenti dai loro prodotti in cambio della condivisione dei profitti generati dalla pubblicità derivata dalle ricerche su Google. La decisione dell'Autorità Garante arriva dopo che le autorità europee hanno reso più stringenti le regolamentazioni per le grandi aziende tecnologiche made in USA, come Google, Apple, Facebook e Amazon, conosciute collettivamente come Gafa, accusate di ostacolare la libera concorrenza e di monopolizzare il mercato. Google è anche oggetto di un procedimento giudiziario da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti con l'accusa di aver abusato della sua posizione dominante nelle ricerche online per impedire l'emergere di concorrenti. Al centro della questione c'è la relazione tra Google e Apple e gli accordi speciali tra i due colossi che rendono il motore di ricerca predefinito nel browser Safari di Apple.