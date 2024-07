Gianotti, a 70 anni il Cern è pronto a un futuro brillantissimo

Ospita il più grande acceleratore di particelle del mondo e ha al suo attivo scoperte storiche, come quella del bosone di Higgs grazie al quale esiste la materia, e adesso il Cern si prepara a celebrare i suoi 70 anni con un futuro altrettanto affascinante e 'brillantissimo'. Parola di Fabiola Gianotti, al suo secondo mandato alla direzione generale del cuore mondiale della ricerca sulle particelle elementari. "Il Cern ha una storia gloriosa, con i suoi 70 anni di scoperte scientifiche monumentali, di sviluppi tecnologici di punta a vantaggio anche della società e di collaborazioni internazionali, con 17mila persone di tutto il mondo di 110 nazionalità", dice la direttrice generale del Cern all'ANSA. Gianotti sarà a Roma per aprire le celebrazioni nell'evento "A un passo dal Big Bang. 70 anni di Cern", organizzato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e in programma domani presso l'Auditorium Parco della Musica. Con il presidente dell'Infn Antonio Zoccoli, Fabiola Gianotti ripercorrerà la storia del più grande e importante laboratorio di fisica delle particelle del mondo. Prevista anche la partecipazione del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.