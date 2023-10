Giannetta, 'altro che eroina, Blanca piena di scudi e fragilità'

"Ho cercato di rappresentare la crisi di una ragazza di 26-27 anni che deve trovare un lavoro ma soprattutto superare i suoi limiti emotivi. È una persona piena di scudi e di armature che non riesce ad andare al di fuori di se stessa. Non riesce neanche a cedere all'amore di qualcun altro perché è troppo concentrata su se stessa. Il suo orgoglio glielo impedisce". Lo dice Maria Chiara Giannetta che dal 5 ottobre torna su Rai1 con la seconda stagione di Blanca, presentata al Prix Italia a Bari con il co-protagonista Giuseppe Zeno. E proprio rivolgendosi a Zeno, che interpreta l'ispettore Liguori, l'attrice scherzando dice: "E tu sei uguale a me!". "Sono due persone che si scontrano - spiega - perché non riescono a cedere una all'altro, devono fare i conti con il loro brutto caratteraccio. Mi piace lavorare sui difetti dei personaggi, non solo sulle cose buone. Poi Blanca ha delle intuizioni e sono le cose più vere che ha. Non parlerei di superoina, né di criptonite. La sua cecità è la sua grande forza, quella che l'ha fatta rialzare e le fa dire: io posso fare le cose che voi non potete". Blanca è diretta da Jan Maria Michelini e Michele Soavi e prodotta da Lux Vide (società del gruppo Fremantle) in collaborazione con Rai Fiction.