Giani sulle Regionali, la cosa che mi preoccupa è astensionismo

"Se c'è una cosa che mi preoccupa di domenica e lunedì", giorni del voto per le Regionali in Toscana, "più che l'orientamento" politico "è il fatto che ci sono persone che ad oggi non si rendono conto che si vota: chiedo a ognuno di voi di essere promotore dell'informazione che si vota, per portare persone alle urne". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana e candidato del centrosinistra Eugenio Giani, a margine di un'iniziativa elettorale a Firenze.