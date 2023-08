Giammei, 'a breve un inedito di Murgia sulla genitorialità'

"Michela ha scritto fino all'ultimo giorno della sua vita. Aveva un libro da consegnare e lo ha consegnato prima di morire. Un libro toccante, sulla famiglia. Doveva essere solo sulla Gpa (gestazione per altri, ndr) ed è diventato un libro più profondo sul senso della genitorialità e parentela. Credo che uscirà a breve per Rizzoli". Lo dice all'ANSA Alessandro Giammei, curatore dell'opera di Michela Murgia e membro della famiglia. "C'è anche un ricco patrimonio di file scritti in molti anni, molti racconti dispersi e pagine inedite", aggiunge Giammei.