Martedì 28 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Contratto sanitàInfluenza 2025-26Orban-MeloniUragano MelissaTerremoto TurchiaTudor esonerato
Acquista il giornale
Ultima oraGià 3 morti in Giamaica mentre l'uragano Melissa si avvicina
28 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Già 3 morti in Giamaica mentre l'uragano Melissa si avvicina

Già 3 morti in Giamaica mentre l'uragano Melissa si avvicina

Stavano realizzando preparativi per arrivo del maltempo

Stavano realizzando preparativi per arrivo del maltempo

Stavano realizzando preparativi per arrivo del maltempo

L'uragano Melissa, che potrebbe essere l'uragano più violento a toccare terra in Giamaica e ha già causato diverse vittime, si prepara a colpire il paese caraibico oggi, dove minaccia di causare inondazioni e frane catastrofiche. Con venti fino a 280 chilometri orari, l'uragano di categoria 5, il livello più forte, ha già causato tre morti in Giamaica, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana. "Non uscite", ha esortato il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti, che prevede raffiche di vento, inondazioni e devastazioni "potenzialmente letali" su una scala paragonabile a quella causata dagli uragani Maria nel 2017 o Katrina nel 2005, a Porto Rico e New Orleans.

Secondo le autorità locali, lunedì tre persone sono morte in Giamaica mentre si preparavano all'arrivo dell'uragano, tagliando rami e lavorando sulle scale. Se continuerà a rafforzarsi, sarà l'uragano più potente ad abbattersi sulla Giamaica da quando è iniziato il monitoraggio meteorologico. Il Primo ministro Andrew Holness ha avvertito di danni particolarmente significativi nella parte occidentale del Paese. "Non credo che nessuna infrastruttura in quella regione possa resistere a un uragano di categoria 5, quindi potrebbero verificarsi danni significativi", ha dichiarato alla Cnn, esortando i residenti a evacuare le aree più a rischio. (ANSA-AFP).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Maltempo