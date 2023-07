Ghana, ok Parlamento ad abolizione pena morte per reati comuni

Il Parlamento unicamerale del Ghana ha approvato l'abolizione della pena di morte per reati comuni. Lo riporta oggi la stampa locale, specificando che il provvedimento aspetta ora la promulgazione da parte del presidente Nana Akufo-Addo per entrare in vigore. La norma sancita è una riforma della legge sui reati penali che sostituisce la pena capitale con l'ergastolo. Nonostante non siano state eseguite esecuzioni in Ghana dal 1993, ci sono 176 persone tra cui sei donne in attesa di esecuzione nel 'braccio della morte'. Se la misura sarà adottata, il Ghana sarà il 29mo paese ad abolire la pena di morte in Africa e il 124mo in tutto il mondo. Amnesty International ha celebrato "lo storico voto" nel Paes africano ma ha avvertito che "la piena abolizione di questa punizione draconiana non sarà completa fino alla revisione della Costituzione che rende l'alto tradimento punibile con la morte".