Geronimo La Russa eletto presidente dell'Aci

L'assemblea dell'Automobile Club d'Italia ha eletto Geronimo La Russa 19 esimo presidente dell' Aci per il quadriennio 2025-2028. E' quanto si legge in una nota nella quale si sottolinea che "l'associazione degli automobilisti è tornata a scegliere la sua guida attraverso le urne con una maggioranza più ampia rispetto all'ultima volta nella quale avevano concorso più candidati nel 2012: La Russa infatti ha ottenuto oltre il 78% dei 2.112 voti rappresentanti la totalità degli aventi diritto". Nato a Milano il 2 aprile 1980, Geronimo La Russa, sposato, due figlie, è avvocato, presidente dell'Automobile Club di Milano e ha già ricoperto la carica di vice presidente dell'associazione. "È per me un grande onore - ha dichiarato Geronimo La Russa, subito dopo l'elezione - essere stato eletto a guidare l'Aci, un'Istituzione che rappresenta un patrimonio per il Paese, per i cittadini, per i territori, per il mondo dello sport. Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso, che parte da lontano e guarda al futuro. Lavorerò con spirito di servizio, ascolto e determinazione, nel rispetto di ogni sensibilità e con una squadra competente ed appassionata".