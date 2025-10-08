Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mattarella 4 ottobreBonifici istantaneiCrosetto operatoAi Mode GoogleUcraina-Russia
Acquista il giornale
Ultima oraGermania, è stata la figlia di 17 anni a accoltellare la sindaca
8 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Germania, è stata la figlia di 17 anni a accoltellare la sindaca

Germania, è stata la figlia di 17 anni a accoltellare la sindaca

Lo comunicano gli inquirenti. La donna è fuori pericolo

Lo comunicano gli inquirenti. La donna è fuori pericolo

Lo comunicano gli inquirenti. La donna è fuori pericolo

Sarebbe stata la figlia diciassettenne ad accoltellare la sindaca di Herdecke, Ines Stalzer. Lo hanno comunicato in una conferenza stampa congiunta polizia e procura di Hagen.

Il carattere familiare del movente è considerato "sicuro", la procura già ieri dopo i primi rilievi aveva escluso "che si trattasse di un'aggressione esterna".

Conferma è venuta anche dalla stessa Stalzer che è attualmente fuori pericolo e in un primo momento non aveva voluto commentare l'episodio, ma in un secondo momento ha indicato nella figlia la responsabile. Tocca ora agli inquirenti stabilire quale sia stato il ruolo del figlio quattordicenne e quale sia stato il motivo che ha scatenato la lite.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaGiustizia