Germania, è stata la figlia di 17 anni a accoltellare la sindaca

Sarebbe stata la figlia diciassettenne ad accoltellare la sindaca di Herdecke, Ines Stalzer. Lo hanno comunicato in una conferenza stampa congiunta polizia e procura di Hagen.

Il carattere familiare del movente è considerato "sicuro", la procura già ieri dopo i primi rilievi aveva escluso "che si trattasse di un'aggressione esterna".

Conferma è venuta anche dalla stessa Stalzer che è attualmente fuori pericolo e in un primo momento non aveva voluto commentare l'episodio, ma in un secondo momento ha indicato nella figlia la responsabile. Tocca ora agli inquirenti stabilire quale sia stato il ruolo del figlio quattordicenne e quale sia stato il motivo che ha scatenato la lite.