Gentiloni, serve un chiarimento con M5s,discrimine difesa e Kiev

Giovedì 9 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
11 ott 2025
Moltissimo lavoro da fare per un'alternativa credibile

"C'è ancora molto, moltissimo lavoro da fare" per costruire "una alternativa credibile". Lo ha detto Paolo Gentiloni alla festa del Foglio. In un colloquio, tra politica europea e politica interna, Gentiloni ha affermato che con il M5s "c'è bisogno di un chiarimento, ma non sul campo largo". All'Europarlamento "l'estrema destra e l'estrema sinistra presentano mozioni di sfiducia nei confronti della presidente della commissione e se le votano l'un l'altro". Il discrimine sta nella "difesa europea e nell'Ucraina. Ne vogliamo parlare con la nostra opinione pubblica? Perché richiede delle scelte".

