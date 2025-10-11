Gentiloni, serve un chiarimento con M5s,discrimine difesa e Kiev

"C'è ancora molto, moltissimo lavoro da fare" per costruire "una alternativa credibile". Lo ha detto Paolo Gentiloni alla festa del Foglio. In un colloquio, tra politica europea e politica interna, Gentiloni ha affermato che con il M5s "c'è bisogno di un chiarimento, ma non sul campo largo". All'Europarlamento "l'estrema destra e l'estrema sinistra presentano mozioni di sfiducia nei confronti della presidente della commissione e se le votano l'un l'altro". Il discrimine sta nella "difesa europea e nell'Ucraina. Ne vogliamo parlare con la nostra opinione pubblica? Perché richiede delle scelte".