Gentiloni, non ci sono motivi per ritorsioni a dazi Cina

"Non siamo mai preoccupati, siamo ragionevoli. Abbiamo condotto un'indagine seria sui rischi di sovrapproduzione in alcuni settori. Abbiamo preso decisioni appropriate e molto proporzionate e non penso che ci sia motivo di reagire a queste decisioni proporzionate con ritorsioni". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni interpellato sulla decisione della Cina di imporre misure anti-dumping provvisorie sui brandy importati dall'Ue.