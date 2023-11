Gentiloni, fiducioso su progressi oggi per la riforma del Patto

Il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni si dice "fiducioso" che al consiglio Ecofin di oggi a Bruxelles ci sia una "nuova opportunità per fare ancora un passo avanti verso un accordo" sulla riforma del Patto di stabilità. "Raggiungere un accordo entro la fine dell'anno - ha detto arrivando al Consiglio - è molto importante per diversi motivi, uno dei quali è che conosciamo le difficili prospettive economiche che abbiamo. Raggiungere un accordo sulle regole fiscali è essenziale per quello che viene chiamato atterraggio morbido, in secondo luogo per dare certezza ai mercati finanziari e in terzo luogo perché nella prospettiva dell'economia europea abbiamo bisogno di stabilità sul debito pubblico e della possibilità di sostenere la crescita e gli investimenti".