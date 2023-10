Gentiloni, 'Europa non è in recessione, ma rallenta' Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia, afferma che in Europa non c'è recessione ma solo un rallentamento. L'economia ha dimostrato una notevole capacità di fronteggiare la crisi e continuerà a crescere, anche se in modo limitato. Per l'Italia le stime sono di un Pil in crescita dello 0,9% quest'anno e dello 0,8% l'anno prossimo.