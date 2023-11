Genocidio a Gaza, popolo palestinese a rischio

"GINEVRA, 02 NOV - Gli esperti delle Nazioni Unite, compreso il relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, hanno dichiarato che il tempo sta per scadere per prevenire un genocidio a Gaza. Nella loro dichiarazione congiunta rilasciata a Ginevra, hanno stimato che il popolo palestinese "corra un serio rischio di genocidio". Tali esperti indipendenti sono stati incaricati dal Consiglio per i diritti umani ma non parlano a nome delle Nazioni Unite."