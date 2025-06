Gennaro Gattuso nuovo ct dell'Italia: "Tornare al Mondiale è fondamentale"

"Tornare al Mondiale per il nostro calcio è fondamentale: mi aspetta un lavoro difficile, ma di facile nella vita non c'è nulla". Sono le prime parole di Gennaro Gattuso, nuovo ct dell'Italia, chiamato a sostituire Luciano Spalletti, esonerato dopo il pesante ko in Norvegia. "Sento spesso dire che il nostro calcio non ha talanti: ma i giocatori ci sono, serve metterli nelle condizioni di dare il loro meglio". Gattuso ha poi ammesso che il nuovo ruolo "è un sogno che si avvera. C'è poco da parlare, tanto da lavorare".