GdF scopre frode sul Superbonus 110%, sequestro di 1,6mln

I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Udine, al termine di un'indagine che ha preso in esame i crediti fiscali generati dai lavori edili rientranti nel "Superbonus 110%", hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca, per il valore di circa 1,6 milioni euro, emesso dal Gip del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. Le persone truffate sarebbero circa 500, le quali hanno versato caparre per 5 milioni di euro. Nell'inchiesta sono indagate 4 persone: i due titolari di una azienda edile, un commercialista e un ingegnere.