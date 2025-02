L'Ucraina è in un "percorso irreversibile" verso la Nato, "come concordato dagli alleati al vertice di Washington dello scorso anno". Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer nel corso di una telefonata col presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il primo ministro ha inoltre ribadito il "sostegno concreto" a Kiev "per tutto il tempo necessario".