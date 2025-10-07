Gb, piano di risarcimenti da 9,4 miliardi per i prestiti auto

La Financial Markets Authority (Fca) del Regno Unito ha proposto un piano di indennizzo del valore di circa 8,2 miliardi di sterline (9,4 miliardi di euro) che le banche britanniche dovrebbero pagare ai milioni di automobilisti vittime dei prestiti vessatori nell'acquisto dei loro veicoli. Si tratta di circa 700 sterline per ogni caso: una somma inferiore alle 950 stimate in precedenza dalla stessa authority finanziaria. "Molte società di finanziamento non hanno rispettato la legge" ed "è ora che i loro clienti vengano equamente risarciti", ha dichiarato Nikhil Rathi, responsabile della Fca. Lo scandalo dei prestiti vessatori è stato a lungo dibattuto nei tribunali del Regno arrivando fino alla Corte suprema lo scorso agosto: quest'ultima si era pronunciata a favore degli istituti bancari limitando le possibilità di indennizzo rispetto ai risarcimenti multimiliardari di cui si era parlato inizialmente, qualcosa intorno ai 44 miliardi di sterline. La Fca ha stimato che circa il 44% dei sottoscrittori di prestiti stipulati dal 2007 al 2024 potranno accedere ai risarcimenti: questo rappresenta 14 milioni di contratti. L'autorità di regolamentazione ha previsto una consultazione sul piano fino al 18 novembre, e, se confermato, potrebbe entrare in vigore all'inizio del 2026.