Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
22 ott 2025
Gb, norme più severe per piattaforme mobili Apple e Google

L'Autorità garante della concorrenza britannica (Cma) ha dichiarato che i colossi americani Apple e Google dovranno affrontare una regolamentazione più severa dei servizi sulle loro piattaforme mobili. I due giganti sono stati infatti classificati come "aziende strategiche nel mercato". "Apple e Google hanno entrambe un potere di mercato sostanziale e consolidato e posizioni strategicamente importanti sulle rispettive piattaforme mobili", si legge nella nota della Cma.

