Gb: morto Norman Tebbit, ministro della Thatcher ferito dall'Ira

E' morto a 94 anni lord Norman Tebbit, uno degli ultimi ministri superstiti di spicco dei governi conservatori britannici di Margaret Thatcher e dei fedelissimi della cosiddetta Lady di Ferro. Lo rendono noto i media del Regno citando l'annuncio di suo figlio William.

Figura iconica negli ambienti della nuova destra Tory, esaltata oggi nell'elogio alla memoria dall'attuale leader Kemi Badenoch, ma fortemente contestata in larghi strati della società britannica, Tebbit fu fra l'altro presidente del partito, ministro del Lavoro e poi dell'Industria in epoca thatcheriana. E sostenne con durezza le ricette della premier, ispirate a politiche di liberismo radicale e a una sorta di supposto darwinismo meritocratico sociale, nonché il pugno di ferro contro gli scioperi dei minatori e le proteste per la disoccupazione.

Fu poi vittima nel 1984 di un attentato della guerriglia repubblicana nordirlandese dell'Ira che - sullo sfondo dell'escalation della repressione in Ulster - fece esplodere una bomba in un hotel di Brighton dove era in programma il congresso annuale dei conservatori, ferendolo gravemente assieme ad altre persone e lasciando sua moglie paralizzata dal collo in giù.

Ritiratosi dalla politica attiva e dalla Camera dei Comuni nel 1987, fu cooptato dal 1992 nella Camera non elettiva dei Lord, dove sedette al fianco della Thatcher (uscita di scena dal governo a sua volta nel '90) fino alla morte di lei, datata 2013.