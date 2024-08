Gb: migliaia di agenti pronti per la nuova ondata di disordini

Migliaia di poliziotti antisommossa sono pronti ad affrontare nel Regno Unito quello che la stampa britannica ha già ribattezzato come il "big day" (grande giorno) dei disordini nelle strade del Paese: i gruppi dell'ultradestra tramite il tam-tam online si apprestano, secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, a colpire in più di 30 località, prendendo di mira soprattutto i centri per i migranti. Il premier laburista Keir Starmer, dopo la riunione di ieri sera del comitato per le emergenze Cobra, la seconda in due giorni per far fronte alla crisi, ha affermato che chiunque sarà coinvolto dovrà affrontare "il pieno rigore della legge", inclusi quanti incitano alla violenza sui social media, e ha rassicurato nuovamente le comunità prese di mira dagli attacchi delle frange razziste e islamofobe. Mentre i vertici di Scotland Yard, a fronte delle proteste pianificate a Londra, hanno affermato di essere pronti a utilizzare "ogni potere, tattica e strumento disponibile per prevenire ulteriori scene di disordini" dopo quelle avvenute la scorsa settimana davanti a Downing Street. Il Regno attende questa nuova ondata di 'riots' dopo che la notte scorsa è stata di relativa calma nelle strade: gli agenti si sono limitati ad allontanare un assembramento di persone a Durham per evitare potenziali scontri e hanno emesso un ordine temporaneo per evitare manifestazioni nella cittadina inglese come anche nel sud di Liverpool.