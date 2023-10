Gb, Labour in ascesa nei sondaggi, promesse sulla sanità

Oggi a Liverpool entra nel vivo la prima giornata di dibattiti dopo l'inaugurazione di ieri pomeriggio della conferenza annuale del Labour britannico di sir Keir Starmer, appuntamento congressuale che prepara la campagna elettorale per il cruciale voto politico previsto nel Regno entro la fine del 2024 e le prime settimane del 2025. I sondaggi e i risultati delle ultime suppletive accreditano al Labour un vantaggio di 15-20 punti sui Conservatori del premier Rishi Sunak, evocando la prospettiva di tornare al potere dopo quasi 15 anni e quattro sconfitte elettorali consecutive (2010, 2015, 2017, 2019). La protagonista di giornata è Rachel Reeves, cancelliera dello Scacchiere ombra e responsabile moderata della politica economica nella squadra di sir Keir, il cui intervento si concentra sull'impegno a recuperare - almeno in parte - i 7,2 miliardi di sterline imputati agli sprechi e alle truffe perpetrate ai danni del servizio sanitario nazionale (Nhs) durante la pandemia di Covid sotto il governo Tory. Secondo Reeves, questo denaro dovrebbe essere destinato a progetti di "infrastrutture" strategiche per il Paese, senza incidere ulteriormente sul debito pubblico, e lasciando intatte le promesse più progressiste preannunciate in questi mesi in nome di una svolta quasi neo-blairiana da forza di governo già in pectore.