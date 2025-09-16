Gb, 'assalto a Gaza spaventoso, porterà solo altro sangue'

Martedì 16 Settembre 2025

Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi
16 set 2025
Ministra degli Esteri Cooper invoca cessate il fuoco immediato

"Il nuovo assalto dell'Idf a Gaza è assolutamente sconsiderato e spaventoso". Lo ha dichiarato su X la ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper, secondo cui l'attacco finale di terra israeliano "porterà solo altro spargimento di sangue, ucciderà altri civili innocenti e metterà in pericolo gli ostaggi rimasti". E ancora: "Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco immediato, del rilascio di tutti gli ostaggi, di aiuti umanitari senza restrizioni e di un percorso verso una pace duratura".

