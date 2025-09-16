Gb, 'assalto a Gaza spaventoso, porterà solo altro sangue'

"Il nuovo assalto dell'Idf a Gaza è assolutamente sconsiderato e spaventoso". Lo ha dichiarato su X la ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper, secondo cui l'attacco finale di terra israeliano "porterà solo altro spargimento di sangue, ucciderà altri civili innocenti e metterà in pericolo gli ostaggi rimasti". E ancora: "Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco immediato, del rilascio di tutti gli ostaggi, di aiuti umanitari senza restrizioni e di un percorso verso una pace duratura".