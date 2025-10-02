Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Flotilla ultime notizieProteste FlotillaAereo militare caduto4 ottobre Festa NazionaleSciopero treni
Acquista il giornale
Ultima oraGb, accoltellamento vicino a una sinagoga a Manchester
2 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Gb, accoltellamento vicino a una sinagoga a Manchester

Gb, accoltellamento vicino a una sinagoga a Manchester

Sindaco: 'episodio grave. Non ci sono altri pericoli imminenti'

Sindaco: 'episodio grave. Non ci sono altri pericoli imminenti'

Sindaco: 'episodio grave. Non ci sono altri pericoli imminenti'

Un accoltellamento si è verificato oggi fuori da una sinagoga di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Lo riferisce la polizia britannica, intervenuta sul posto.

Il sindaco della città, Andy Burnham, in contatto con la polizia, ha definito l'episodio "grave". Secondo le prime testimonianze risultano essere state colpite alcune persone.

L'attacco appare concluso, stando alle parole di Burnham, secondo il quale dopo l'intervento della polizia non ci sono ulteriori "pericoli imminenti" per la collettività.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaPolizia di Stato