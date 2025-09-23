Gaza:Avs,proposta Meloni ipocrita, obiettivo documento con Pd-5S

Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
23 set 2025
Bonelli alla premier, Netanyahu sta uccidendo anche ostaggi

"Netanyahu sta uccidendo anche gli ostaggi, quindi di cosa parliamo? La proposta di Meloni è ipocrita e arriva da chi non condanna l'orrore della pulizia etnica". Lo ha detto Angelo Bonelli, leader di Avs, interpellato a margine dei lavori di Aula sulla proposta di risoluzione di maggioranza preannunciata dalla premier. Bonelli all'ANSA ha spiegato che Pd, Avs e M5s stanno lavorando ad un documento unitario in vista delle comunicazioni su Gaza.

