Gaza, USA, evitiamo scontri a fuoco in ospedale Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca ha dichiarato che non sostengono l'ingresso delle Forze di difesa israeliane nell'ospedale al Shifa di Gaza, poiché non vogliono vedere uno scontro a fuoco dove persone innocenti e malati cercano cure mediche.