Gaza, Trump: uccisione ostaggi di Hamas colpa di Biden e Harris

Donald Trump incolpa Joe Biden e Kamala Harris per l'uccisione dei sei ostaggi israeliani, assassinati da Hamas "a causa di una totale mancanza di forza e leadership americana". "Non fraintendete: questo è accaduto - scrive su Truth - perché la compagna Kamala Harris e il corrotto Joe Biden sono dei pessimi leader. Gli americani vengono massacrati all'estero, mentre Kamala denigra e inventa bugie sulle famiglie Gold Star e Biden dorme sulla spiaggia in questo 16mo giorno consecutivo di vacanza. Hanno le mani sporche di sangue!". "Purtroppo - prosegue Trump - questa è la totale mancanza di 'leadership' che Kamala e Biden rappresentano, una mancanza che consente ai terroristi di togliere vite americane, perché a loro interessa solo usare il Dipartimento di Giustizia come arma contro il loro avversario politico. Proprio come il fiasco del ritiro dall'Afghanistan che ha causato la morte di 13 americani, la capacità di giudizio di Kamala e Biden non solo ha messo a rischio delle vite, ma è direttamente responsabile di morti inutili che non sarebbero mai dovute accadere".