Gaza, negozi con cibo solo per 4-5 giorni

L'Onu ha reso noto oggi che nei negozi di Gaza sono rimasti generi alimentari sufficienti solo per altri 4-5 giorni. La portavoce del Programma alimentare mondiale (Pam) dell'Onu, Abeer Etefa, ha dichiarato in videoconferenza dal Cairo durante un briefing per i media a Ginevra che "le riserve (di cibo) sono di pochi giorni, forse quattro o cinque".