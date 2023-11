Gaza, la catastrofe umanitaria peggiora ogni giorno

Durante questi quattro giorni in cui le armi sono rimaste in silenzio, le Nazioni Unite hanno aumentato l'invio di aiuti umanitari a Gaza e hanno fornito aiuti ad alcune aree settentrionali che erano state in gran parte isolate per settimane. Tuttavia, questi aiuti sono appena sufficienti per soddisfare i bisogni di 1,7 milioni di sfollati. Lo ha dichiarato in una nota il portavoce del Segretario Generale dell'ONU. "La catastrofe umanitaria a Gaza sta peggiorando di giorno in giorno", ha aggiunto.