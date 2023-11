Gaza, Israele approva l'accordo sugli ostaggi per la tregua

Il gabinetto di guerra di Israele ha approvato l'accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza, dopo una riunione di quasi sette ore. L'esercito israeliano "continuerà la sua guerra" contro Hamas dopo la fine della tregua nella Striscia, ha assicurato il governo di Israele. "Il governo israeliano, l'esercito israeliano e le forze di sicurezza continueranno la guerra per restituire tutti i rapiti, eliminare Hamas e garantire che non ci siano ulteriori minacce allo Stato di Israele da Gaza", ha affermato l'esecutivo in un comunicato.