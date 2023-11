Gaza, il sistema sanitario è in ginocchio

Il sistema sanitario a Gaza è "in ginocchio". L'avvertimento arriva dal direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolineando che la metà dei 36 ospedali della Striscia non funzionano più "del tutto". "La situazione sul campo è impossibile da descrivere: corridoi degli ospedali pieni di feriti, malati e moribondi, obitori traboccanti, interventi chirurgici senza anestesia, decine di migliaia di persone che si rifugiano negli ospedali", ha detto ancor al Consiglio di Sicurezza, contando "più di 250 attacchi" contro strutture sanitarie a Gaza e in Cisgiordania dall'inizio della guerra dopo gli attacchi di Hamas.