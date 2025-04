Gaza, il parroco ricorda l'ultimo messaggio di pace ricevuto

"Era il Sabato della gloria e stavamo preparando la veglia di Pasqua, quando, alle 7 del pomeriggio qui, ci ha telefonato. Come sempre ha manifestato la sua vicinanza, la sua parola di consolazione, la benedizione, la preghiera per la pace. E' stata l'ultima volta che lo abbiamo sentito, con padre Iusuf e suor Maria". Lo racconta il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli. "Il messaggio più bello è stato sentire citate le sofferenze di Gaza nell'Urbi et Orbi, insieme all'appello a cessare la guerra". "Per la parrocchia di Gaza è un momento molto doloroso", "anche gli ortodossi e i musulmani sono venuti a darci le condoglianze".