Gaza Humanitarian Foundation smentisce report su morti durante distribuzione aiuti

La Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), organizzazione americana sostenuta da Israele che si occupa della distribuzione degli aiuti alla popolazione, ha negato i report su decine di morti in un suo punto di distribuzione. "Come già segnalato nel nostro rapporto quotidiano, gli aiuti sono stati distribuiti senza incidenti. Le segnalazioni di feriti e vittime sono completamente false e inventate", afferma in una nota la Ghf, allegando circa 15 minuti di filmati registrati dal punto di distribuzione dopo l'alba. Lo riportano i media israeliani.