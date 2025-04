Gaza: Blocco dei beni essenziali e appello Onu per interventi urgenti

A causa dell'assedio delle autorità israeliane, a un'intera popolazione vengono negati i beni di prima necessità per la sopravvivenza. Aiuti umanitari, forniture mediche e commerciali, cibo e carburante sono vietati a Gaza da oltre un mese. I leader mondiali devono agire, con fermezza, urgenza e decisione, per sostenere i principi fondamentali del diritto umanitario internazionale: E' l'appello del Commissario generale dell'Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini. "A Gaza gli atti di guerra mostrano un totale disprezzo per la vita umana, sotto gli occhi del mondo", si legge nel messaggio su X. "Le persone sono intrappolate, bombardate, sfollate e affamate ancora una volta. Tra le vittime: bambini, operatori umanitari e medici, soccorritori e giornalisti. Nessuno è al sicuro, nessuno è risparmiato", prosegue Lazzarini. "Con i colleghi alti funzionari delle Nazioni Unite, rinnoviamo i nostri appelli a: proteggere i civili, facilitare gli aiuti, rilasciare tutti gli ostaggi, rinnovare il cessate il fuoco", conclude.