Gaza, 22 morti dalla mezzanotte per attacchi israeliani

Ventidue civili sono stati uccisi e feriti a Gaza dalle forze israeliane dalla mezzanotte fino a stamani. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa.

Quattro persone, fra le quali due ragazze, sono rimaste uccise da un attacco aereo su di un appartamento vicino al capo profughi di Nuseirat, nella parte centrale della Striscia.

Altre quattro persone sono state uccise e diverse ferite in un altro attacco aereo contro una abitazione della famiglia Al-Hadeedi nel capo profughi di Al-Shati, a ovest di Gaza City.

Un attacco aereo ha ucciso tre persone della famiglia Zaqout a nord di Gaza City, nella zona di Sheikh Radwan.

A Khan Yunis, nel sud, un uomo, sua moglie e il loro figlio sono stati uccisi da un attacco aereo sulla loro abitazione. Una ragazza è stata uccisa sempre da aerei, che hanno preso di mira una tenda a Dream Hall, a ovest della città. In un'altra tenda, un drone ha ucciso due donne.

Cinque civili che cercavano cibo sono stati uccisi nella notte dall'esercito israeliano nella città di Deir al-Balah, nel centro della Striscia.

Secondo le autorità palestinesi, il bilancio delle vittime della guerra è arrivato a 61.158 palestinesi uccisi e 151.442 feriti, compresi 1.655 bambini. Il numero di feriti fra coloro che cercano aiuti e cibo è salito a 11.800. I morti per fame sono stati 193, compresi 96 bambini.