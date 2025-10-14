Lunedì 13 Ottobre 2025

Gattuso, solidarietà ai giornalisti feriti negli scontri

"Tutta la mia solidarietà e vicinanza ai giornalisti feriti negli scontri": lo ha detto Gennaro Gattuso chiudendo la conferenza stampa dopo la vittoria con Israele.

"Mi spiace per chi è stato colpito da una pietra in testa mentre faceva il proprio lavoro - ha aggiunto -: sapevamo che il clima non sarebbe stato facile. Per settimane si è discusso persino se questa gara sarebbe stata disputata. Alla fine questo clima di tensione lo abbiamo un po' pagato. Adesso speriamo tutti in giornate più felici. Ringrazio i 10mila allo stadio, che sembravano tre volte tanti e anche gli oltre 6 milioni davanti alle tv. Sapremo renderli orgogliosi".

Guerra