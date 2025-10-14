Martedì 14 Ottobre 2025

Ultima oraGattuso 'siamo stati bravi, Italia ha grande spirito'
14 ott 2025
Gattuso 'siamo stati bravi, Italia ha grande spirito'

Ct azzurro: a novembre faremo due partire serie

"Siamo stati bravi, la partita di un mese fa ce la ricordiamo in cui ci hanno fatto ballare". E' felice Gennaro Gattuso per la vittoria 3-0 su Israele a Udine che assicura i playoff all'Italia. "Abbiamo coperto bene il campo con grande spirito - aggiunge il ct azzurro alla Rai - abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Donnarumma è stato bravo oggi che avevamo tutto da perdere"

"Dobbiamo saper soffrire con grande mentalità - conclude Gattuso - quando abbiamo palla abbiamo qualità. A novembre faremo due partire serie anche per chi ha avuto poco spazio"

