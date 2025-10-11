Gattuso 'ora battiamo Israele per concentrarci su playoff'

"L'importante è creare, poi i gol e i rigori si possono sbagliare. Grazie ai ragazzi per l'impegno, bisogna continuare così ora dobbiamo recuperare". Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso è felice per la l'importante vittoria sull'Estonia in chiave playoff nelle qualificazioni ai Mondiali. "Ci giochiamo tanto perchè se vinciamo con Israele loro sono fuori dai giri e ci possiamo concentrare per i playoff. Quando vedo questo spirito - aggiunge Gattuso - sono molto contento. Ci stanno momenti di difficoltà ma la partita l'abbiamo gestita. Kean? Speriamo non sia niente di grave perchè abbiamo bisogno di tutti".
Ultima oraGattuso 'ora battiamo Israele per concentrarci su playoff'