Giovedì 9 Ottobre 2025

11 ott 2025
Gattuso 'ora battiamo Israele per concentrarci su playoff'

"L'importante è creare, poi i gol e i rigori si possono sbagliare. Grazie ai ragazzi per l'impegno, bisogna continuare così ora dobbiamo recuperare". Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso è felice per la l'importante vittoria sull'Estonia in chiave playoff nelle qualificazioni ai Mondiali. "Ci giochiamo tanto perchè se vinciamo con Israele loro sono fuori dai giri e ci possiamo concentrare per i playoff. Quando vedo questo spirito - aggiunge Gattuso - sono molto contento. Ci stanno momenti di difficoltà ma la partita l'abbiamo gestita. Kean? Speriamo non sia niente di grave perchè abbiamo bisogno di tutti".

