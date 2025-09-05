Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Corpo a corpo con sfumature
Gattuso, 'complimenti ai ragazzi ma pensiamo alla prossima'

Ct:'abbiamo obiettivo, far ritrovare l'entusiasmo agli italiani'

"Bisogna ringraziare i ragazzi, nel primo tempo è mancato solo il gol. In questi giorni hanno lavorato bene, la prima è andata e pensiamo alla prossima". Parola del ct Gennaro Gattuso dopo la sua prima vittoria con la Nazionale nell'esordio in panchina a Bergamo contro l'Estonia.

"A tutta la squadra bisogna fare i complimenti - aggiunge Gattuso ai microfoni della Rai - giocare così quando si alza il livello si può rischiare. Abbiamo un obiettivo, far ritrovare l'entusiasmo agli italiani. Nel gioco del calcio si può sbagliare ma complimenti ai miei ragazzi: ora pensiamo a recuperare per la partita con Israele, lunedi'".

